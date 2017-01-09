Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Filtro RSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3066
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Ele está verificando os estados do RSI (comparando-o com os níveis 30 e 70) e, dependendo dos intervalos desses níveis, 3 estados do indicador são traçadas:
- superior — quando há uma clara ruptura acima do nível 70 e, quando o estado é herdado da barra anterior
- inferior — quando há uma clara ruptura abaixo do nível 30 e, quando o estado é herdado da barra anterior
- neutro — quando o valor está flutuando entre os valores 40-60.
Desta forma, os valores de RSI são filtrados um pouco mais. O indicador pode ser aplicado a outros indicadores também, e algumas combinações parecem ser interessantes (aplicando este filtro de impulso pode ser interessante, por exemplo).
PS: períodos mais curtos de RSI devem ser utilizados (períodos mais longos de RSI tendem a romper os níveis 30 e 70 em menos ocasiões, podendo limitá-lo no uso — como é sempre aconselhável: o RSI regular deve ser usado com períodos curtos — até o período igual a 10, é uma espécie de consenso).
Este indicador pode ser usado em conjunto com outros indicadores.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16770
O indicador CCI Pré-filtrado com uma adição de 18 tipos possíveis de médias que podem ser utilizadas para uma pré-filtragem.RSI Floating Levels
Adicionado o array preenchido para zonas sobrecompradas e sobrevendidas.
Ele desenha linhas horizontais equidistantes.Indicador Super Trend Hull
O indicador Super Trend que utiliza a média Hull para o cálculo.