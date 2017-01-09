CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Filtro RSI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3066
Avaliação:
(22)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
RSI que se destina a ser utilizado como um filtro.

Ele está verificando os estados do RSI (comparando-o com os níveis 30 e 70) e, dependendo dos intervalos desses níveis, 3 estados do indicador são traçadas:

  • superior — quando há uma clara ruptura acima do nível 70 e, quando o estado é herdado da barra anterior
  • inferior — quando há uma clara ruptura abaixo do nível 30 e, quando o estado é herdado da barra anterior
  • neutro — quando o valor está flutuando entre os valores 40-60.

Desta forma, os valores de RSI são filtrados um pouco mais. O indicador pode ser aplicado a outros indicadores também, e algumas combinações parecem ser interessantes (aplicando este filtro de impulso pode ser interessante, por exemplo).

PS: períodos mais curtos de RSI devem ser utilizados (períodos mais longos de RSI tendem a romper os níveis 30 e 70 em menos ocasiões, podendo limitá-lo no uso — como é sempre aconselhável: o RSI regular deve ser usado com períodos curtos — até o período igual a 10, é uma espécie de consenso).

Este indicador pode ser usado em conjunto com outros indicadores.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16770

Médias CCI Pré-Filtradas Médias CCI Pré-Filtradas

O indicador CCI Pré-filtrado com uma adição de 18 tipos possíveis de médias que podem ser utilizadas para uma pré-filtragem.

RSI Floating Levels RSI Floating Levels

Adicionado o array preenchido para zonas sobrecompradas e sobrevendidas.

Draw Psy Levels Draw Psy Levels

Ele desenha linhas horizontais equidistantes.

Indicador Super Trend Hull Indicador Super Trend Hull

O indicador Super Trend que utiliza a média Hull para o cálculo.