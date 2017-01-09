RSI que se destina a ser utilizado como um filtro.

Ele está verificando os estados do RSI (comparando-o com os níveis 30 e 70) e, dependendo dos intervalos desses níveis, 3 estados do indicador são traçadas:



superior — quando há uma clara ruptura acima do nível 70 e, quando o estado é herdado da barra anterior

inferior — quando há uma clara ruptura abaixo do nível 30 e, quando o estado é herdado da barra anterior

neutro — quando o valor está flutuando entre os valores 40-60.



Desta forma, os valores de RSI são filtrados um pouco mais. O indicador pode ser aplicado a outros indicadores também, e algumas combinações parecem ser interessantes (aplicando este filtro de impulso pode ser interessante, por exemplo).



PS: períodos mais curtos de RSI devem ser utilizados (períodos mais longos de RSI tendem a romper os níveis 30 e 70 em menos ocasiões, podendo limitá-lo no uso — como é sempre aconselhável: o RSI regular deve ser usado com períodos curtos — até o período igual a 10, é uma espécie de consenso).



Este indicador pode ser usado em conjunto com outros indicadores.





