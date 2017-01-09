und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RSI Floating Level - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1230
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Damit kann der RSI plötzlich als Trendindikator betrachtet werden (da jetzt auch längere Berechnungsperioden über effektive Level verfügen) und so das Problem der Flachheit größtenteils gelöst werden konnte. Das haucht dem guten alten RSI ein wenig "neues Leben" ein.
Jetzt mit gefüllten überkauften und überverkauften Zonen. Zusätzlich können jetzt verschiedene RSI ausgewählt werden (der "normale" RSI, Wilders RSI, RSX und Cuttlers RSI) sowie eine Juriksche Glättung des RSI. Eine weitere Beobachtung: Jetzt, da die Level sich bewegen können und so den negativen Effekt längere Berechnungsperioden kleiner werden lassen, könnte die Verwendung längerer Perioden interessant werden, da er jetzt seine "Signale" nicht mehr verliert.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16768
Die Version des T3 VelocitySwing Line
Ron Blacks Swing Line Indikator für den MetaTrader 5.
Der Indikator CCI pre-filtered mit zusätzlich 18 möglichen Typen der Mittelwertbildung für das "pre-filtering".RSI Filter
Der als Filter gedachte RSI.