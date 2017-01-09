CodeBaseKategorien
Indikatoren

RSI Floating Level - Indikator für den MetaTrader 5

So hilfreich der RSI ist, hat er dennoch eine Einschränkung - seine "Flachheit". Das Problem des RSI ist einfach, je länger die RSI-Periode, desto flacher seine Kurve. Daher ist es offensichtlich, dass gleiche Level für unterschiedliche RSI nicht gleich effektiv sind und bestimmte RSI fast niemals diese Level erreichen. Auch tendiert der RSI dazu, in Abhängigkeit von seiner Länge innerhalb eines bestimmten Bereiches 'zu arbeiten'. Und das ist die Idee zu diesem Indikator: Die Verwendung seiner Schwankungsbreite als Basis der Level und deren aktuelle Anpassung.

Damit kann der RSI plötzlich als Trendindikator betrachtet werden (da jetzt auch längere Berechnungsperioden über effektive Level verfügen) und so das Problem der Flachheit größtenteils gelöst werden konnte. Das haucht dem guten alten RSI ein wenig "neues Leben" ein.

Jetzt mit gefüllten überkauften und überverkauften Zonen. Zusätzlich können jetzt verschiedene RSI ausgewählt werden (der "normale" RSI, Wilders RSI, RSX und Cuttlers RSI) sowie eine Juriksche Glättung des RSI. Eine weitere Beobachtung: Jetzt, da die Level sich bewegen können und so den negativen Effekt längere Berechnungsperioden kleiner werden lassen, könnte die Verwendung längerer Perioden interessant werden, da er jetzt seine "Signale" nicht mehr verliert.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16768

