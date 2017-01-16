無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSI浮動レベル - MetaTrader 5のためのインディケータ
RSIは非常に有用なのですが、それが持つ一つの特性はその有用性を制限する「平坦化特性」です。RSIの問題は、その期間が長いほど平坦であることです。両RSIに同じレベルを使用する価値はなく、低いほうはほとんどそのレベルに達しないことは明らかです。また、RSIは、その長さに応じて特定の範囲の値内で「機能する」傾向があることも明らかです。そして、それが取り付けられた指標のアイデアです。つまり、レベルの基礎としてその範囲を使用し、取引レベルをマークするためにそれらの範囲の変化にそれ自体を適合させることです。
RSIは突然トレンド指標になりうることは明らかであり（長めの計算でもレベルが使用可能な値に保たれているため）平坦化の問題は、少なくともその大きな部分は、このように解決されています。そうすれば、古き良きRSIに少し「新しい人生」が与えられるでしょう。
買われ過ぎ及び売られ過ぎ領域のための塗りつぶしされた配列を追加しました。また、RSI 計算の選択肢（「通常のRSI 」、「WilderのRSI 」、「RSX 」、「CuttlerのRSI 」）とRSI 値へのjurik平滑化を追加しました。もう1つだけ追加的な観察があります。ここではレベルが「浮動」であり、ほぼ全部の部分で「平坦化効果」が回避されるので、計算に長いRSI 期間を「シグナル」を失うことなく使用できるのは興味深いものです。
