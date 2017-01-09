Participe de nossa página de fãs
RSI Floating Levels - indicador para MetaTrader 5
É óbvio que o RSI pode ser um indicador de tendência (mesmo em longos níveis de tamanho do cálculo eles são mantidos em valores utilizáveis) e o problema do achatamento é, pelo menos na sua maior parte, resolvido desta forma. Dessa forma, ele está dando um pouco de uma "nova vida" para o bom e velho RSI.
Adicionado o array preenchido para zonas sobrecompradas e sobrevendidas. Adicionado também as opções do cálculo rsi (o RSI "regular", rsi de Wilder, rsx e rsi de Cuttler), bem como a suavização ss Jurik ao valor de rsi. Apenas uma observação adicional: uma vez que os níveis estão "lateralizados neste aqui e já que a forma como o "efeito de achatamento" é evitado na maior parte dela, é interessante usar períodos de rsi longos para o cálculo também sem perder os "sinais".
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16768
