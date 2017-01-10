代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RSI 浮动级别 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2215
等级:
(16)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作为 RSI 有用的属性之一就是限制其效用 - "平坦化属性"。RSI 的问题就是它的周期越长, RSI 越平坦。很明显, 相同的级别不值得使用两个 RSI, 而越低意味着几乎永远不会触及那些级别。显然还有. RSI 倾向于根据其长度, "工作" 在一定范围的数值内。这就是加载指标的思路: 使用该范围作为级别的基础, 并自适应范围的变化来标记交易价位。

显然所有突发的 RS 均可作为趋势指标 (因为即使在更长的计算长度, 级别保持在可用数值), 并且平坦化的问题, 至少其较大部分是这样解决的。这种方式, 为旧有的优秀 RSI 赋予了 "新生"。

在超买和超卖区域加上填充的数组。还添加了 rsi 计算的选择 ("常规" rsi, Wilder 的 rsi, rsx 和 Cuttler 的 rsi), 以及为 RSI 数值添加 ss jurik 平滑。只有一个附带观察: 由于级别以这种方式 "浮动的", 大部分的 "平坦化效应" 被避免, 有趣的是使用长周期计算 RSI, 也不会失去 "信号"。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16768

T3 速率 T3 速率

速率的 T3 版本

波段线 波段线

MetaTrader 5 版本的 Ron Black 波段线指标。

CCI 预过滤均线 CCI 预过滤均线

预过滤 CCI 指标, 附带 18 种可作为预过滤的均化类型。

RSI 滤波器 RSI 滤波器

有意作为滤波器使用的 RSI。