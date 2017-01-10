作为 RSI 有用的属性之一就是限制其效用 - "平坦化属性"。RSI 的问题就是它的周期越长, RSI 越平坦。很明显, 相同的级别不值得使用两个 RSI, 而越低意味着几乎永远不会触及那些级别。显然还有. RSI 倾向于根据其长度, "工作" 在一定范围的数值内。这就是加载指标的思路: 使用该范围作为级别的基础, 并自适应范围的变化来标记交易价位。

显然所有突发的 RS 均可作为趋势指标 (因为即使在更长的计算长度, 级别保持在可用数值), 并且平坦化的问题, 至少其较大部分是这样解决的。这种方式, 为旧有的优秀 RSI 赋予了 "新生"。



在超买和超卖区域加上填充的数组。还添加了 rsi 计算的选择 ("常规" rsi, Wilder 的 rsi, rsx 和 Cuttler 的 rsi), 以及为 RSI 数值添加 ss jurik 平滑。只有一个附带观察: 由于级别以这种方式 "浮动的", 大部分的 "平坦化效应" 被避免, 有趣的是使用长周期计算 RSI, 也不会失去 "信号"。





