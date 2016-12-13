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RSI Floating Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Понятно, что любой RSI может быть трендовым индикатором (поскольку даже на длинных расчетах уровни поддерживаются на используемых значениях) и что проблема уплощения, по крайней мере, по большей части, таким путем решается. Этот способ открывает "новую жизнь" для старого доброго RSI.
Добавлено заполнение областей для зон перекупленности и перепроданности. Также можно выбрать способ расчета RSI (регулярный, RSI Уайлдера, RSX and RSI Каттлера), а также сглаживание Юрика для значения RSI. Только одно замечание: этот способ расчета RSI целесообразно использовать на длинном периоде, без потери "сигнала".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16768
Версия индикатора Velocity в формате Т3.Swing Line
Индикатор свинг-линий Рона Блэка.
Индикатор с добавлением 18 типов средних, которые могут быть использованы для префильтрации.RSI Filter
RSI, предназначенный для использования в качестве фильтра.