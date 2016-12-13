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Индикаторы

RSI Floating Levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2861
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Каким бы функциональным ни был RSI, есть одно свойство, ограничивающее его использование: "свойство уплощения". С RSI проблема заключается в том, что чем длиннее его период, тем более он плоский. Очевидно, что одни и те же уровни не стоит использовать для обоих RSI и что нижний практически никогда не достигает этих уровней. Также очевидно, что RSI стремится "работать" внутри определенного диапазона значений, определяемых его длиной. В этом заключается идея прилагаемого индикатора: использовать диапазон как основу для уровней и адаптировать его к изменениям в этих диапазонах, чтобы отмечать торговые уровни.

Понятно, что любой RSI может быть трендовым индикатором (поскольку даже на длинных расчетах уровни поддерживаются на используемых значениях) и что проблема уплощения, по крайней мере, по большей части, таким путем решается. Этот способ открывает "новую жизнь" для старого доброго RSI.

Добавлено заполнение областей для зон перекупленности и перепроданности. Также можно выбрать способ расчета RSI (регулярный, RSI Уайлдера, RSX and RSI Каттлера), а также сглаживание Юрика для значения RSI. Только одно замечание: этот способ расчета RSI целесообразно использовать на длинном периоде, без потери "сигнала".



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16768

T3 Velocity T3 Velocity

Версия индикатора Velocity в формате Т3.

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CCI Averages Pre-Filtered CCI Averages Pre-Filtered

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