Каким бы функциональным ни был RSI, есть одно свойство, ограничивающее его использование: "свойство уплощения". С RSI проблема заключается в том, что чем длиннее его период, тем более он плоский. Очевидно, что одни и те же уровни не стоит использовать для обоих RSI и что нижний практически никогда не достигает этих уровней. Также очевидно, что RSI стремится "работать" внутри определенного диапазона значений, определяемых его длиной. В этом заключается идея прилагаемого индикатора: использовать диапазон как основу для уровней и адаптировать его к изменениям в этих диапазонах, чтобы отмечать торговые уровни.

Понятно, что любой RSI может быть трендовым индикатором (поскольку даже на длинных расчетах уровни поддерживаются на используемых значениях) и что проблема уплощения, по крайней мере, по большей части, таким путем решается. Этот способ открывает "новую жизнь" для старого доброго RSI.



Добавлено заполнение областей для зон перекупленности и перепроданности. Также можно выбрать способ расчета RSI (регулярный, RSI Уайлдера, RSX and RSI Каттлера), а также сглаживание Юрика для значения RSI. Только одно замечание: этот способ расчета RSI целесообразно использовать на длинном периоде, без потери "сигнала".





