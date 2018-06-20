替代简单移动平均线，而使用 EMA (指数移动平均线)，且替代平均偏差，而用 EMA 偏差 (最初在这里发表的 EMA 偏差)。

这是 CCI 的随机振荡。 当随机振荡指标应用于 CCI 并且边界处于固定的 0 至 100 范围内时，趋势评估也可以使用该事实来完成。