PivotHeiken 3 - Experte für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
Ansichten:
- 841
Rating:
-
Veröffentlicht:
Nach einer Idee von: Scriptor.
MQL5-Code von: Vladimir Karputov.
Der EA arbeitet mit folgenden zwei Indikatoren:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16764
Anstelle des einfachen gleitenden Durchschnitts wird ein EMA (einfacher gleitender Durchschnitt) verwendet, und anstelle der mittleren Abweichung wird die EMA-Abweichung verwendet (ursprünglich hier als EMA Deviation veröffentlicht).CCI Stochastic
Die ist Stochastic des CCI. Wenn die Stochastic auf den CCI angewendet wird, wird er auf die Spanne 0 bis 100 beschränkt, eine Trendbewertung kann auch mit diesen Werten durchgeführt werden.
Vollständige und schnelle Funktionen ähnlich denen von Bars und iBarShift aus MQL4.JK Synchro
Kein Indikator: Nur die Analyse der Preise von Open und Close. Eingabeparameter: Stop Loss, Take Profit, und Trailing.