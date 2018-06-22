CodeBaseKategorien
Expert Advisors

PivotHeiken 3 - Experte für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
841
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
\MQL5\Indicators\
pivot-2.mq5 (12.7 KB) ansehen
Heiken ashi smoothed oscillator.mq5 (14.42 KB) ansehen
PivotHeiken 3.mq5 (50.09 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Nach einer Idee von: Scriptor.

Nach einer Idee von: Scriptor.

MQL5-Code von: Vladimir Karputov.

Der EA arbeitet mit folgenden zwei Indikatoren:

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16764

