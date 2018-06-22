Anstelle des einfachen gleitenden Durchschnitts wird ein EMA (einfacher gleitender Durchschnitt) verwendet, und anstelle der mittleren Abweichung wird die EMA-Abweichung verwendet (ursprünglich hier als EMA Deviation veröffentlicht).

Die ist Stochastic des CCI. Wenn die Stochastic auf den CCI angewendet wird, wird er auf die Spanne 0 bis 100 beschränkt, eine Trendbewertung kann auch mit diesen Werten durchgeführt werden.