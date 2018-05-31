Индикатор SilverTrend_Signal с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора, выполненный в свечном виде. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.

Индикатор Sine Wave с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах в виде цветного облака.

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора SilverTrend, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

Индикатор MultiSilverTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора SilverTrend с десяти различных таймфреймов.