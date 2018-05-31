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PivotHeiken 3 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1915
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник использует пользовательские индикаторы:

Sine Wave Cloud HTF Sine Wave Cloud HTF

Индикатор Sine Wave с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах в виде цветного облака.

SilverTrend SilverTrend

Индикатор SilverTrend_Signal с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора, выполненный в свечном виде. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.

Exp_SilverTrend_Duplex Exp_SilverTrend_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора SilverTrend, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

MultiSilverTrend_x10 MultiSilverTrend_x10

Индикатор MultiSilverTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора SilverTrend с десяти различных таймфреймов.