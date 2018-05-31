Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PivotHeiken 3 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1915
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник использует пользовательские индикаторы:
Sine Wave Cloud HTF
Индикатор Sine Wave с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах в виде цветного облака.SilverTrend
Индикатор SilverTrend_Signal с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора, выполненный в свечном виде. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.
Exp_SilverTrend_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора SilverTrend, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.MultiSilverTrend_x10
Индикатор MultiSilverTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора SilverTrend с десяти различных таймфреймов.