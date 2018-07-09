コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

PivotHeiken 3 - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1065
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディア: Scriptor

MQL5 コード: Vladimir Karputov

この EA は下記のユーザ指標に基づいています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16764

