記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PivotHeiken 3 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1065
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディア: Scriptor
MQL5 コード: Vladimir Karputov
この EA は下記のユーザ指標に基づいています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16764
