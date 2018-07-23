Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
PivotHeiken 3 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 2080
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Ideia por: Scriptor.
Código em MQL5 por: Vladimir Karputov.
Este EA é baseado nos seguintes indicadores do usuário:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16764
Esta versión amplía el indicador base Leader of the MACD con nuevas opciones que permiten usarlo con más flexibilidad.IEEE Floating-Point Decoder
Exibe o valor atual registrado de um número de ponto flutuante (por exemplo, float, double), com alta precisão (várias casas decimais). Isso ajuda a rastrear o valor exato dos números de ponto flutuante para outros programas MQL5.
Sem indicadores: Somente a análise dos preços de abertura (Open) e fechamento (Close). Parâmetros de entrada: Stop Loss, Take Profit e Trailing.Expert Advisor baseado no Price_Extreme_Indicator
O Expert Advisor é baseado no indicador de canal Price_Extreme_Indicator.