Exp_MUV_NorDIFF_Cloud - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 994
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Sistema de trading utilizando los indicadores XMUV y MUV_NorDIFF_Cloud. Los puntos de colores del indicador de MUV_NorDIFF_Cloud sirven como señales para hacer operaciones.
Colar los archivos XMUV.ex5 y MUV_NorDIFF_Cloud.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Se han utilizado parámetros de entrada por defecto del EA durante las pruebas que se muestran a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de operaciones en el gráfico
Resultados de las pruebas en el 2011 del USDCHF H12:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1676
