Asesores Expertos

Exp_MUV_NorDIFF_Cloud - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones: 994
994
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
exp_muv_nordiff_cloud.mq5 (7.75 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (59.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
muv_nordiff_cloud.mq5 (12.95 KB) ver
xmuv.mq5 (6.69 KB) ver
Sistema de trading utilizando los indicadores XMUV y MUV_NorDIFF_Cloud. Los puntos de colores del indicador de MUV_NorDIFF_Cloud sirven como señales para hacer operaciones.

Colar los archivos XMUV.ex5 y MUV_NorDIFF_Cloud.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Se han utilizado parámetros de entrada por defecto del EA durante las pruebas que se muestran a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del histórico de las ofertas en la tabla.

Fig. 1. Instancias del historial de operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas en el 2011 del USDCHF H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

XDeMarker_BB XDeMarker_BB

Indicador DeMarker con la posibilidad de poder utilizar varios algoritmos de suavizado, cuyo color cambia de forma dinámica de acuerdo a los niveles cambiantes de sobrecompra y sobreventa.

METRO METRO

This oscillator displays its values considering RSI (Relative Strength Index) technical indicator.

LinearRegSlope_V1 LinearRegSlope_V1

Oscilador desnormalizado basado en el algoritmo de regresión lineal.

Modified Optimum Elliptic Filter Modified Optimum Elliptic Filter

Optimum Elliptic Filter modificado del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".