Торговая система с использованием индикаторов XMUV и MUV_NorDIFF_Cloud. Сигналами к совершению сделок служат цветные точки индикатора MUV_NorDIFF_Cloud.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов XMUV.ex5 и MUV_NorDIFF_Cloud.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H12:

Рис. 2. График результатов тестирования