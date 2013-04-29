Ставь лайки и следи за новостями
Exp_MUV_NorDIFF_Cloud - эксперт для MetaTrader 5
Просмотров:
3456
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Торговая система с использованием индикаторов XMUV и MUV_NorDIFF_Cloud. Сигналами к совершению сделок служат цветные точки индикатора MUV_NorDIFF_Cloud.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов XMUV.ex5 и MUV_NorDIFF_Cloud.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
