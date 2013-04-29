CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_MUV_NorDIFF_Cloud - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3456
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием индикаторов XMUV и MUV_NorDIFF_Cloud. Сигналами к совершению сделок служат цветные точки индикатора MUV_NorDIFF_Cloud.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов XMUV.ex5 и MUV_NorDIFF_Cloud.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H12:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Fractal_Level_Xrust Fractal_Level_Xrust

Индикатор строит горизонтальные линии на уровне последних фракталов вверх и вниз.

Discipline Discipline

Индикатор разворота тренда

ChannelZZ ChannelZZ

Канальный ЗигЗаг

AutoDayFibs AutoDayFibs

Индикатор автоматически рисует линии Фибоначчи по вчерашнему или сегодняшнему диапазону