交易系统使用 XMUV 和 MUV_NorDIFF_Cloud 指标。MUV_NorDIFF_Cloud 指标的彩色点作为制订合约的信号。

放置 XMUV.ex5 和 MUV_NorDIFF_Cloud.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H12:

图例. 2. 测试结果图表