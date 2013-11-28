代码库部分
Exp_MUV_NorDIFF_Cloud - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1456
等级:
(27)
已发布:
已更新:
exp_muv_nordiff_cloud.mq5 (13.45 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (101.71 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
muv_nordiff_cloud.mq5 (20.12 KB) 预览
xmuv.mq5 (10.36 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
交易系统使用 XMUV 和 MUV_NorDIFF_Cloud 指标。MUV_NorDIFF_Cloud 指标的彩色点作为制订合约的信号。

交易系统使用 XMUV 和 MUV_NorDIFF_Cloud 指标。MUV_NorDIFF_Cloud 指标的彩色点作为制订合约的信号。

放置 XMUV.ex5 和 MUV_NorDIFF_Cloud.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H12:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1676

