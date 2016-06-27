CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_MUV_NorDIFF_Cloud - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
709
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Handelssystem, das die Indikatoren XMUV und MUV_NorDIFF_Cloud verwendet. Die farbigen Punkte des MUV_NorDIFF_Cloud Indikators dienen als Handelssignale.

Die Dateien XMUV.ex5 and MUV_NorDIFF_Cloud.ex5 müssen im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Fig. 1. Chart-Beispiel der Arbeitsweise.

Abb. 1. Chart-Beispiel der Arbeitsweise.

Testergebnisse für 2011 auf USDCHF H12:

Fig. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1676

