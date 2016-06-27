und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Handelssystem, das die Indikatoren XMUV und MUV_NorDIFF_Cloud verwendet. Die farbigen Punkte des MUV_NorDIFF_Cloud Indikators dienen als Handelssignale.
Die Dateien XMUV.ex5 and MUV_NorDIFF_Cloud.ex5 müssen im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Chart-Beispiel der Arbeitsweise.
Testergebnisse für 2011 auf USDCHF H12:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1676
