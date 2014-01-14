El indicador DeMarker hace un seguimiento de las áreas de agotamiento del precio que normalmente coinciden con los techos y los suelos.

El rango del indicador está comprendido entre 0 y 1. Cuando el indicador cae por debajo de 0,3 es probable que ocurra una reversión del precio hacia arriba, y cuando sube por encima de 0,7 es probable que el precio se revierta hacia abajo. En esta versión del indicador las zonas de sobrecompra y sobreventa cambian de forma dinámica con la ayuda las Bollinger Bands ® -Bandas de Bollinger-.

Los puntos de colores se encuentran en la línea DeMarker. El color de los puntos depende de su ubicación con respecto a la banda media de Bollinger y de la dirección de la línea DeMarker. Así, un DeMarker ascendente por encima de la banda media pinta los puntos de verde, mientras que si desciende los pinta de azul; y de igual modo, si el DeMarker desciende por debajo de la banda media los puntos se pintan de rojo, y si asciende de magenta. El color de la línea de puntos y rayas cambia en función de su ubicación con respecto a la línea DeMarker. Si la línea DeMarker es mayor que la de la señal, entonces es de color arenoso; en caso contrario es de color lima.

Pueden seleccionarse hasta diez tipos de suavizado diferentes:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en terminal_data_folder\MQL5\Include). El artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" describe detalladamente cómo utilizar estas clases.