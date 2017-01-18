Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Jurik Velocity - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1156
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Versión del indicador Jurik velocity para MetaTrader 5. Ha sido ampliadas la selección del precio por el cual se calcula el indicador (incluye el conjunto de precio Heiken Ashi).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16750
Averages MTF V2
Es un indicador de medias móviles que contiene 18 tipos.Volume Weighted Wilder's DMI
DMI ponderada de volumen de Wilder (ADX real).
Swing Line
Indicador de las líneas shing de Ron Black.Indicador de ticks ZoomPrice
Muestra el gráfico del precio de cualquier nivel de escala.