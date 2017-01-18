CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Jurik Velocity - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1156
Ranking:
(17)
Publicado:
velocity.mq5 (6.07 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Versión del indicador Jurik velocity para MetaTrader 5. Ha sido ampliadas la selección del precio por el cual se calcula el indicador (incluye el conjunto de precio Heiken Ashi).



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16750

Averages MTF V2 Averages MTF V2

Es un indicador de medias móviles que contiene 18 tipos.

Volume Weighted Wilder's DMI Volume Weighted Wilder's DMI

DMI ponderada de volumen de Wilder (ADX real).

Swing Line Swing Line

Indicador de las líneas shing de Ron Black.

Indicador de ticks ZoomPrice Indicador de ticks ZoomPrice

Muestra el gráfico del precio de cualquier nivel de escala.