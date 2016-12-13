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Индикаторы

Jurik Velocity - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2601
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Версия индикатора Jurik velocity для MetaTrader 5. Расширен выбор цены, по которой рассчитывается индикатор (в него включен набор цен Хайкен Аши).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16750

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T3 Velocity T3 Velocity

Версия индикатора Velocity в формате Т3.