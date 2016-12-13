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Jurik Velocity - индикатор для MetaTrader 5
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Версия индикатора Jurik velocity для MetaTrader 5. Расширен выбор цены, по которой рассчитывается индикатор (в него включен набор цен Хайкен Аши).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16750
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Индикатор скользящих средних, который содержит 18 их типов.Volume Weighted Wilder's DMI
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Индикатор свинг-линий Рона Блэка.T3 Velocity
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