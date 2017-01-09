CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Jurik Velocity - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1026
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
velocity.mq5 (6.07 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Version für MetaTrader 5 des Jurik Velocity ("smoother moment"). Die Auswahl des Berechnungspreise wurde ergänzt (inklusive die Preise der Heiken Ashi Kerzen).



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16750

Mittelwerte MTF V2 Mittelwerte MTF V2

18 verschiedene Methoden Mittelwerte zu berechnen.

BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF

Ein Indikator, der die Kerzen einer größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING Puffern zeichnet.

Swing Line Swing Line

Ron Blacks Swing Line Indikator für den MetaTrader 5.

T3 Velocity T3 Velocity

Die Version des T3 Velocity