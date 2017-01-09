Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Jurik Velocity - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1026
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Die Version für MetaTrader 5 des Jurik Velocity ("smoother moment"). Die Auswahl des Berechnungspreise wurde ergänzt (inklusive die Preise der Heiken Ashi Kerzen).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16750
