Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Jurik Velocity - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1680
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Versão do Jurik velocity para o Metatrader 5 ("momento mais suavizado"). Adicionado a opção de escolha dos preços (a variação dos preços de Heiken ashi).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16750
Averages MTF V2
Indicador de médias, que contém 18 tipos de médias disponíveis.DMI de Wilder Ponderado por Volume
Este é o DMI de Wilder Ponderado por Volume (o ADX).
Swing Line
Indicador shing line de Ron Black para a versão do MetaTrader 5.T3 Velocity
A versão T3 de Velocity