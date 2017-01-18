Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Este indicador permite ver los detalles necesarios de la marcha del precio mediante una cómoda interfaz del establecimiento de escala.
El indicador permite observar los movimientos del precio desde cualquier «altura».
Interfaz de interacción con el indicador
- A través del botón izquierdo se realiza el avance/retroceso del precio
- Si además mantiene pulsada la tecla SHIFT, se activa el escalamiento (mueva el ratón).
- Si el cursor se encuentra en el gráfico común del terminal, con la tecla SHIFT pulsada se visualizan los datos históricos que se encuentran debajo del cursor. Eso permite (con SHIFT pulsada) encontrar fácilmente el intervalo necesario (mueva el ratón).
Este gráfico es un objeto gráfico interactivo. Por eso puede utilizarse para cualquier fin. Por ejemplo, en un Asesor Experto.
CHARTOBJECT_ZOOMPRICE ChartObject;
void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam )
{
EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);
}
void OnTimer( void )
{
EVENTBASE::MyEventTimer();
}
void OnTick( void )
{
EVENTBASE::MyEventTick();
}
En la captura de pantalla del trabajo del EA se ve que se trata de un objeto gráfico cuyas características se puede establecer incluso manualmente.
El indicador es autosuficiente— no usa las librerías estándar.
Se copila para MetaTrader 4, pero no muestra nada en él.
