Jurik Velocity - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
ビュー:
1057
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
Jurik velocity（「よりスムーズな瞬間」）のMetatrader 5 版。追加価格の追加選択（価格の高騰ashiの変動）。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16750

Averages MTF V2 Averages MTF V2

利用可能な18種類の平均を含むAverages指標

ボリューム加重ワイルダーのDMI ボリューム加重ワイルダーのDMI

これは、ボリューム加重ワイルダーのDMI（実際のADX）です。

スイングライン スイングライン

MetaTrader 5版のRon Blackのスイングライン指標。

T3 Velocity T3 Velocity

VelocityのT3版です。