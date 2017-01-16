無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Jurik Velocity - MetaTrader 5のためのインディケータ
Jurik velocity（「よりスムーズな瞬間」）のMetatrader 5 版。追加価格の追加選択（価格の高騰ashiの変動）。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16750
