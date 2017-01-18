Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Swing Line - indicador para MetaTrader 5
Indicador de las líneas shing de Ron Black para MetaTrader 5.
Este indicador no tiene parámetros ajustables, así que no creo que haya gran necesidad de explicarlo. Lo único que me gustaría añadir: según mi opinión no merece la pena usarlo en los períodos menores. El uso en los períodos a partir de 1 hora, según mi parecer, da mejores resultados.
