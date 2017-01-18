CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Swing Line - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1778
Ranking:
(44)
Publicado:
swing_line.mq5 (3.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de las líneas shing de Ron Black para MetaTrader 5.

Este indicador no tiene parámetros ajustables, así que no creo que haya gran necesidad de explicarlo. Lo único que me gustaría añadir: según mi opinión no merece la pena usarlo en los períodos menores. El uso en los períodos a partir de 1 hora, según mi parecer, da mejores resultados.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16751

Jurik Velocity Jurik Velocity

Indicador Jurik Velocity con selección del precio.

Averages MTF V2 Averages MTF V2

Es un indicador de medias móviles que contiene 18 tipos.

Indicador de ticks ZoomPrice Indicador de ticks ZoomPrice

Muestra el gráfico del precio de cualquier nivel de escala.

Exp_GStopLoss Exp_GStopLoss

El EA para cerrar todas las posiciones si las pérdidas totales de estas posiciones han superado el límite de pérdidas fijado en las variables de entrada.