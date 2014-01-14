CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ChannelZZ - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1129
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
channelzz.mq5 (22.27 KB) ver
zz.mq5 (18.08 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor original:

Tinytjan alias TheXpert

El ZigZag trazado usando la idea del canal.

El indicador muestra algunas estadísticas - la relación de la longitud del segmento con el anterior y la longitud del segmento mismo (la longitud es la altura en puntos desde el punto inferior al superior).

¡El archivo ZZ.mq5 es el zigzag sin trazar el canal!

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 01.08.2008.

Fig.1 Indicador ChannelZZ

Fig.1 Indicador ChannelZZ

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1675

TSI-Oscillator TSI-Oscillator

El típico oscilador normalizado que varía dentro del rango -100 a +100, provisto de una línea de señal.

VHF (Vertical Horizontal Filter) VHF (Vertical Horizontal Filter)

El VHF (Vertical Horizontal Filter) aparece, si hay una tendencia o un llano.

AFIRMA AFIRMA

La combinación de МА se basa en el filtro digital y MA regresivo.

METRO METRO

This oscillator displays its values considering RSI (Relative Strength Index) technical indicator.