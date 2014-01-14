Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ChannelZZ - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1129
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor original:
Tinytjan alias TheXpert
El ZigZag trazado usando la idea del canal.
El indicador muestra algunas estadísticas - la relación de la longitud del segmento con el anterior y la longitud del segmento mismo (la longitud es la altura en puntos desde el punto inferior al superior).
¡El archivo ZZ.mq5 es el zigzag sin trazar el canal!
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 01.08.2008.
Fig.1 Indicador ChannelZZ
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1675
TSI-Oscillator
El típico oscilador normalizado que varía dentro del rango -100 a +100, provisto de una línea de señal.VHF (Vertical Horizontal Filter)
El VHF (Vertical Horizontal Filter) aparece, si hay una tendencia o un llano.