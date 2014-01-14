Autor original:



Tinytjan alias TheXpert

El ZigZag trazado usando la idea del canal.

El indicador muestra algunas estadísticas - la relación de la longitud del segmento con el anterior y la longitud del segmento mismo (la longitud es la altura en puntos desde el punto inferior al superior).

¡El archivo ZZ.mq5 es el zigzag sin trazar el canal!

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 01.08.2008.

Fig.1 Indicador ChannelZZ