ChannelZZ - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1990
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Tinytjan aka TheXpert

O desenho de ZigZag usando o princípio de canal.

O indicador exibe algumas estatísticas - A razão entre o tamanho do ponto de corte anterior e o tamanho do ponto de corte atual(o tamanho é a altura em pontos a partir do ponto mais baixo para o superior).

O arquivo ZZ.mq5 é o zigzag sem desenhar o canal.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 01.08.2008.

Fig.1 Indicador ChannelZZ

Fig.1 Indicador ChannelZZ

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1675

