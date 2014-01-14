Participe de nossa página de fãs
ChannelZZ - indicador para MetaTrader 5
- 1990
Autor real:
Tinytjan aka TheXpert
O desenho de ZigZag usando o princípio de canal.
O indicador exibe algumas estatísticas - A razão entre o tamanho do ponto de corte anterior e o tamanho do ponto de corte atual(o tamanho é a altura em pontos a partir do ponto mais baixo para o superior).
O arquivo ZZ.mq5 é o zigzag sem desenhar o canal.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 01.08.2008.
Fig.1 Indicador ChannelZZ
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1675
