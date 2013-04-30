CodeBaseРазделы
Индикаторы

ChannelZZ - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4074
(27)
Зигзаг, построенный по канальному принципу.

Индикатор выводит также некоторую статистику -- отношение длины отрезка к предыдущему и длину отрезка (под длиной имеется в виду высота в пунктах от нижней до верхней точки.

Файл ZZ.mq5 - это зигзаг без построения канала! 

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.08.2008. 

 

Рис.1 Индикатор ChannelZZ

