ChannelZZ - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 4074
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Зигзаг, построенный по канальному принципу.
Индикатор выводит также некоторую статистику -- отношение длины отрезка к предыдущему и длину отрезка (под длиной имеется в виду высота в пунктах от нижней до верхней точки.
Файл ZZ.mq5 - это зигзаг без построения канала!
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.08.2008.
Рис.1 Индикатор ChannelZZ
