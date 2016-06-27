Wirklicher Autor:



Tinytjan alias TheXpert

Es werden die ZigZags nach dem Kausalprinzip gezeichnet.

Der Indikator zeigt auch etwas Statistik - das Verhältnis der Restlänge zum Vorherigen und die Restlänge selbst (die Länge ist die Höhe in Points von Unteren zum Oberen).

Die Datei ZZ.mq5 zeichnet die ZigZags ohne Kanal!

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 01.08.2008.

Abb.1 Der Indikator ChannelZZ