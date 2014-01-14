Mira cómo descargar robots gratis
Autor real:
LeMan
El VHF (Vertical Horizontal Filter) aparece, si hay una tendencia o un llano.
VHF primero fue descrito por Adam White en 1991.
Existen tres formas de interpretación VHF:
- Los valores de VHF pueden utilizarse para medir la dirección de los precios. Cuanto más alto es VHF, lo más estable es una tendencia.
- La dirección del movimiento VHF permite determinar si existe una tendencia o un llano. El crecimiento del VHF implica la presencia de una tendencia; si cae el VHF indica llano posible.
- Puede utilizarse también como indicador de opinión contraria. Si los valores del VHF son altos - la probabilidad de un futuro llano es alta; Si son bajos, una nueva tendencia está cerca.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en CodeBase mql4.com el 08.09.2009.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/600
