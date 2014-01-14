CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

VHF (Vertical Horizontal Filter) - indicador para MetaTrader 5

LeMan | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
2051
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
vhf.mq5 (6.17 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

LeMan

El VHF (Vertical Horizontal Filter) aparece, si hay una tendencia o un llano.

VHF primero fue descrito por Adam White en 1991.

Existen tres formas de interpretación VHF:

  1. Los valores de VHF pueden utilizarse para medir la dirección de los precios. Cuanto más alto es VHF, lo más estable es una tendencia.
  2. La dirección del movimiento VHF permite determinar si existe una tendencia o un llano. El crecimiento del VHF implica la presencia de una tendencia; si cae el VHF indica llano posible.
  3. Puede utilizarse también como indicador de opinión contraria. Si los valores del VHF son altos - la probabilidad de un futuro llano es alta; Si son bajos, una nueva tendencia está cerca.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en CodeBase mql4.com el 08.09.2009.

VHF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/600

X2MA HTF X2MA HTF

Media móvil universal que muestra los valores del marco temporal mayor.

Murrey Math FixPeriod Murrey Math FixPeriod

Murrey línes con cálculo en todas las barres y la posibilidad de elegir un timeframe para el cálculo de las líneas.

TSI-Oscillator TSI-Oscillator

El típico oscilador normalizado que varía dentro del rango -100 a +100, provisto de una línea de señal.

ChannelZZ ChannelZZ

El canal ZigZag