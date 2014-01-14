Autor real:

LeMan

El VHF (Vertical Horizontal Filter) aparece, si hay una tendencia o un llano.



VHF primero fue descrito por Adam White en 1991.

Existen tres formas de interpretación VHF:

Los valores de VHF pueden utilizarse para medir la dirección de los precios. Cuanto más alto es VHF, lo más estable es una tendencia. La dirección del movimiento VHF permite determinar si existe una tendencia o un llano. El crecimiento del VHF implica la presencia de una tendencia; si cae el VHF indica llano posible. Puede utilizarse también como indicador de opinión contraria. Si los valores del VHF son altos - la probabilidad de un futuro llano es alta; Si son bajos, una nueva tendencia está cerca.



Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en CodeBase mql4.com el 08.09.2009.