Averages MTF V2 - indicador para MetaTrader 5
- 2079
Indicador de médias atualizado e melhorado. Agora ele contém os 18 tipos de médias disponíveis (sem necessidade de números, já que aqui é escolhido tudo pelo nome):
- Média móvel simples
- Média móvel exponencial
- EMA duplamente suavizada
- EMA dupla
- EMA tripla
- MA suavizada
- MA ponderada linear
- MA ponderada parabólica
- MA de Alexander
- MA ponderada pelo volume
- MA de Hull (você pode ver ela na imagem)
- MA triangular
- MA ponderada Sine
- Valor de regressão linear
- IE/2
- Non lag MA
- Zero lag EMA
- Leader EMA
