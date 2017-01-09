CodeBaseSeções
Averages MTF V2 - indicador para MetaTrader 5

Indicador de médias atualizado e melhorado. Agora ele contém os 18 tipos de médias disponíveis (sem necessidade de números, já que aqui é escolhido tudo pelo nome):
  • Média móvel simples
  • Média móvel exponencial
  • EMA duplamente suavizada
  • EMA dupla
  • EMA tripla
  • MA suavizada
  • MA ponderada linear
  • MA ponderada parabólica
  • MA de Alexander
  • MA ponderada pelo volume
  • MA de Hull (você pode ver ela na imagem)
  • MA triangular
  • MA ponderada Sine
  • Valor de regressão linear
  • IE/2
  • Non lag MA
  • Zero lag EMA
  • Leader EMA



