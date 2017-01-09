Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Mittelwerte MTF V2 - Indikator für den MetaTrader 5
Aktualisierte und verbesserte Mittelwertsindikatoren. Jetzt stehen 18 verschiedene Methoden für die Berechnung von Mittelwerten zur Verfügung (mit einer Auswahl nach ihrem Namen, nicht mehr der Nummer):
- Einfacher gleitender Durchschnitt
- Exponentiellen gleitenden Durchschnitt
- Doppelt geglätteter EMA
- Doppelter EMA
- Dreifacher EMA
- Geglätteter MA
- Linear gewichteter MA
- Parabolisch gewichteter MA
- Alexander MA
- Volumens gewichteter MA
- Hull MA (den sehen Sie im Bild)
- Triangulärer MA
- Sinus gewichteter MA
- Lineare Regression
- IE/2
- "Non-Lag" MA
- "Zero-Lag" EMA
- "Leader" EMA
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16749
