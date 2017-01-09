CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Mittelwerte MTF V2 - Indikator für den MetaTrader 5

Aktualisierte und verbesserte Mittelwertsindikatoren. Jetzt stehen 18 verschiedene Methoden für die Berechnung von Mittelwerten zur Verfügung (mit einer Auswahl nach ihrem Namen, nicht mehr der Nummer):
  • Einfacher gleitender Durchschnitt
  • Exponentiellen gleitenden Durchschnitt
  • Doppelt geglätteter EMA
  • Doppelter EMA
  • Dreifacher EMA
  • Geglätteter MA
  • Linear gewichteter MA
  • Parabolisch gewichteter MA
  • Alexander MA
  • Volumens gewichteter MA
  • Hull MA (den sehen Sie im Bild)
  • Triangulärer MA
  • Sinus gewichteter MA
  • Lineare Regression
  • IE/2
  • "Non-Lag" MA
  • "Zero-Lag" EMA
  • "Leader" EMA



BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF

Ein Indikator, der die Kerzen einer größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING Puffern zeichnet.

DSSBressertSignAlert DSSBressertSignAlert

Ein Semaphore-Signalindikator basierend auf dem Algorithmus des DSSBressert Indikators. Der Indikator sendet Alarme, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Mobilgeräte.

Jurik Velocity Jurik Velocity

Jurik Velocity ("smoother moment") mit der Möglichkeit den Berechnungspreis zu wählen.

Swing Line Swing Line

Ron Blacks Swing Line Indikator für den MetaTrader 5.