Ein Indikator, der die Kerzen einer größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING Puffern zeichnet.

Ein Semaphore-Signalindikator basierend auf dem Algorithmus des DSSBressert Indikators. Der Indikator sendet Alarme, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Mobilgeräte.