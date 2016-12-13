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Averages MTF V2 - индикатор для MetaTrader 5
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Обновленная и улучшенная версия индикатора. Теперь в нем доступны 18 типов скользящих средних (их можно выбрать не по номеру, а по имени):
- Простая МА
- Экспоненциальная МА
- Двойная сглаженная EMA
- Двойная EMA
- Тройная EMA
- Сглаженная MA
- Линейно-взвешенная MA
- Параболически взвешенная MA
- Alexander MA
- Объемно-взвешенная MA
- MA Халла
- Треугольная MA
- Синус-взвешенная MA
- Линейная регрессия
- IE/2
- Незапаздывающая MA
- ЕМА с нулевым запаздыванием
- Leader EMA
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16749
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