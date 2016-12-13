Простая МА

Экспоненциальная МА

Двойная сглаженная EMA

Двойная EMA

Тройная EMA

Сглаженная MA

Линейно-взвешенная MA

Параболически взвешенная MA

Alexander MA

Объемно-взвешенная MA

MA Халла

Треугольная MA

Синус-взвешенная MA

Линейная регрессия

IE/2



Незапаздывающая MA

ЕМА с нулевым запаздыванием

Leader EMA





Обновленная и улучшенная версия индикатора. Теперь в нем доступны 18 типов скользящих средних (их можно выбрать не по номеру, а по имени):