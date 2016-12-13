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Индикаторы

Averages MTF V2 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2715
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Обновленная и улучшенная версия индикатора. Теперь в нем доступны 18 типов скользящих средних (их можно выбрать не по номеру, а по имени):
  • Простая МА
  • Экспоненциальная МА
  • Двойная сглаженная EMA
  • Двойная EMA
  • Тройная EMA
  • Сглаженная MA
  • Линейно-взвешенная MA
  • Параболически взвешенная MA
  • Alexander MA
  • Объемно-взвешенная MA
  • MA Халла
  • Треугольная MA
  • Синус-взвешенная MA
  • Линейная регрессия
  • IE/2
  • Незапаздывающая MA
  • ЕМА с нулевым запаздыванием
  • Leader EMA



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16749

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