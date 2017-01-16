コードベースセクション
インディケータ

Averages MTF V2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

更新されアップグレードされたAverages指標。<ここには18種類の平均が含まれています（番号は必要ありません。ここではすべてが名前で選択可能です）。
  • 単純移動平均
  • 指数移動平均
  • 二重平滑EMA
  • 二重EMA
  • 三重EMA
  • 平滑化されたMA
  • 線形加重MA
  • パラボリック加重MA
  • アレキサンダーMA
  • ボリューム加重MA
  • Hull MA（画像上で見ることができます）
  • Triangular MA
  • 正弦加重MA
  • 線回帰値
  • IE/2
  • ノンラグMA
  • ゼロラグMA
  • リーダーEMA



ボリューム加重ワイルダーのDMI ボリューム加重ワイルダーのDMI

これは、ボリューム加重ワイルダーのDMI（実際のADX）です。

ボリューム加重MACD ボリューム加重MACD

ティックボリュームと実ボリュームの選択可能なMACD

Jurik Velocity Jurik Velocity

価格の選択肢を追加したJurik velocity（「よりスムーズな瞬間」）。

スイングライン スイングライン

MetaTrader 5版のRon Blackのスイングライン指標。