単純移動平均

指数移動平均

二重平滑EMA

二重EMA

三重EMA

平滑化されたMA

線形加重MA

パラボリック加重MA

アレキサンダーMA

ボリューム加重MA

Hull MA（画像上で見ることができます）

Triangular MA

正弦加重MA

線回帰値

IE/2



ノンラグMA

ゼロラグMA

リーダーEMA

更新されアップグレードされたAverages指標。<ここには18種類の平均が含まれています（番号は必要ありません。ここではすべてが名前で選択可能です）。



