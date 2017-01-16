無料でロボットをダウンロードする方法を見る
更新されアップグレードされたAverages指標。<ここには18種類の平均が含まれています（番号は必要ありません。ここではすべてが名前で選択可能です）。
- 単純移動平均
- 指数移動平均
- 二重平滑EMA
- 二重EMA
- 三重EMA
- 平滑化されたMA
- 線形加重MA
- パラボリック加重MA
- アレキサンダーMA
- ボリューム加重MA
- Hull MA（画像上で見ることができます）
- Triangular MA
- 正弦加重MA
- 線回帰値
- IE/2
- ノンラグMA
- ゼロラグMA
- リーダーEMA
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16749
