ボリューム加重ワイルダーのDMI - MetaTrader 5のためのインディケータ
これは、ボリューム加重ワイルダーのDMI（実際のADX）です。
3種類のボリュームが使用できます。
- ボリュームはなし（この場合はオリジナルワイルダーののDMIと同じです）。
- ティックボリューム（外為銘柄）
- と実ボリューム（銘柄に実ボリュームがある場合。あるかどうかは簡単にわかります。実ボリュームを選択したときに指標領域に何も表示されていない場合は、その銘柄にあるのはティックボリュームだけです。）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16748
