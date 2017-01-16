コードベースセクション
ボリューム加重ワイルダーのDMI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
これは、ボリューム加重ワイルダーのDMI（実際のADX）です。

3種類のボリュームが使用できます。

  • ボリュームはなし（この場合はオリジナルワイルダーののDMIと同じです）。
  •  ティックボリューム（外為銘柄）
  •  と実ボリューム（銘柄に実ボリュームがある場合。あるかどうかは簡単にわかります。実ボリュームを選択したときに指標領域に何も表示されていない場合は、その銘柄にあるのはティックボリュームだけです。）。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16748

