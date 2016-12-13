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Индикаторы

Volume Weighted Wilder's DMI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2521
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Объемно-взвешенная DMI Уайлдера (реальная ADX).

Позволяет использовать 3 типа объемов:

  • без объема (в этом случае он работает точно так же, как оригинальный DMI Уайлдера);
  • тиковые объемы (для валютных инструментов)
  • и "реальные объемы" (по инструментам, которые их имеют — вы можете без труда найти их: если вы выберете реальный объем и не увидите ничего в области индикатора, значит, по этому символу можно работать только с тиковыми объемами).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16748

Volume weighted MACD Volume weighted MACD

MACD с возможностью выбора между тиковыми и реальными объемами.

Volume Weighted EMA Volume Weighted EMA

Вы можете выбирать, использовать реальные или тиковые объемы.

Averages MTF V2 Averages MTF V2

Индикатор скользящих средних, который содержит 18 их типов.

Jurik Velocity Jurik Velocity

Индикатор Jurik Velocity с добавлением выбора цены.