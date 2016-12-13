Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Volume Weighted Wilder's DMI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2521
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Объемно-взвешенная DMI Уайлдера (реальная ADX).
Позволяет использовать 3 типа объемов:
- без объема (в этом случае он работает точно так же, как оригинальный DMI Уайлдера);
- тиковые объемы (для валютных инструментов)
- и "реальные объемы" (по инструментам, которые их имеют — вы можете без труда найти их: если вы выберете реальный объем и не увидите ничего в области индикатора, значит, по этому символу можно работать только с тиковыми объемами).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16748
Volume weighted MACD
MACD с возможностью выбора между тиковыми и реальными объемами.Volume Weighted EMA
Вы можете выбирать, использовать реальные или тиковые объемы.
Averages MTF V2
Индикатор скользящих средних, который содержит 18 их типов.Jurik Velocity
Индикатор Jurik Velocity с добавлением выбора цены.