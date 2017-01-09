Este é o DMI de Wilder Ponderado por Volume (o ADX).

Ele permite que você use 3 tipos de volumes:

sem volume (no caso, é o mesmo que o DMI original de Wilder);

volume de ticks (para símbolos forex)

e o volume "real" (por símbolos que possuem essa característica — você pode facilmente descobrir: se você escolheu o volume real e não viu nada na área do indicador, então, esse símbolo só possui o volume de ticks).



