Indicadores

DMI de Wilder Ponderado por Volume - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
2877
Avaliação:
(15)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este é o DMI de Wilder Ponderado por Volume (o ADX).

Ele permite que você use 3 tipos de volumes:

  • sem volume (no caso, é o mesmo que o DMI original de Wilder);
  •  volume de ticks (para símbolos forex)
  •  e o volume "real" (por símbolos que possuem essa característica — você pode facilmente descobrir: se você escolheu o volume real e não viu nada na área do indicador, então, esse símbolo só possui o volume de ticks).



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16748

