Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DMI de Wilder Ponderado por Volume - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2877
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este é o DMI de Wilder Ponderado por Volume (o ADX).
Ele permite que você use 3 tipos de volumes:
- sem volume (no caso, é o mesmo que o DMI original de Wilder);
- volume de ticks (para símbolos forex)
- e o volume "real" (por símbolos que possuem essa característica — você pode facilmente descobrir: se você escolheu o volume real e não viu nada na área do indicador, então, esse símbolo só possui o volume de ticks).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16748
MACD ponderado por volume
MACD com a possibilidade de escolher entre o volume de ticks e o volume real.EMA Ponderada por Volume
Você pode escolher se deseja usar o volume real ou o volume de ticks.
Averages MTF V2
Indicador de médias, que contém 18 tipos de médias disponíveis.Jurik Velocity
Jurik velocity ("momento mais suavizado") com a disponibilidade da escolha dos preços.