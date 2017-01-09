Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Volume Weighted Wilder's DMI - Indikator für den MetaTrader 5
Dies ist ein volumengewichteter Wilder's DMI (der echte ADX).
Er erlaubt Ihnen, zwischen 3 Arten von Volumen zu wählen:
- kein Volumen (in diesem Fall ist es das gleiche wie der Original Wilder's DMI);
- Tickvolumem (für Forexsymbole)
- und "echte" Volumem (für Symbole, die eines haben - Sie können das wie folgt herausfinden: wenn Sie echtes Volumen wählen und Sie nichts im Indikatorenbereich sehen, dann hat das Symbol nur Tickvolumen).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16748
