EMA Ponderada por Volume - indicador para MetaTrader 5
- 2807
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Ao contrário do MetaTrader 4, o MetaTrader 5 deve ter um volume "real" para alguns símbolos. Neste indicador, você pode escolher se deseja usar um volume real ou o volume de ticks (que é padrão para símbolos forex). Nos casos de símbolos forex o volumes reais e os volumes de ticks são os mesmos.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16746
