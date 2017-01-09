CodeBaseSeções
Indicadores

EMA Ponderada por Volume - indicador para MetaTrader 5

Ao contrário do MetaTrader 4, o MetaTrader 5 deve ter um volume "real" para alguns símbolos. Neste indicador, você pode escolher se deseja usar um volume real ou o volume de ticks (que é padrão para símbolos forex). Nos casos de símbolos forex o volumes reais e os volumes de ticks são os mesmos.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16746

