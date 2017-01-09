Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Volume Weighted EMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ander als MetaTrader 4, sollte MetaTrader 5 ein "echtes" Volume für einige Instrumente haben. Wenn Sie möchten, können Sie zwischen echtem Volumen und Tickvolumen auswählen (was bei Forexsymbolen der Standard ist). Im Fall von Forexsymbolen sind echte Volumen und Tickvolumen das gleiche.
