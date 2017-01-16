無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ボリューム加重EMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1122
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaTrader 4,と異なり、MetaTrader 5ではいくつかの銘柄には「実」ボリュームがあります。この指標では、実ボリュームを使用するかティックボリューム（外為銘柄のデフォルト）を使用するかを選択できます。外為銘柄の場合、実ボリュームとティックボリュームは同じです。
>
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16746
Hullバリエーション
HMAの速度調整が可能なHull移動平均のバリエーション。ケルトナーチャンネルオシレータ
広く知られているケルトナーチャンネルオシレータの新しいビジュアルバージョン。
ボリューム加重MACD
ティックボリュームと実ボリュームの選択可能なMACDボリューム加重ワイルダーのDMI
これは、ボリューム加重ワイルダーのDMI（実際のADX）です。