MetaTrader 4,と異なり、MetaTrader 5ではいくつかの銘柄には「実」ボリュームがあります。この指標では、実ボリュームを使用するかティックボリューム（外為銘柄のデフォルト）を使用するかを選択できます。外為銘柄の場合、実ボリュームとティックボリュームは同じです。





>