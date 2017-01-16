コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ボリューム加重EMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
ビュー:
1122
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
vema.mq5 (5.88 KB)
MetaTrader 4,と異なり、MetaTrader 5ではいくつかの銘柄には「実」ボリュームがあります。この指標では、実ボリュームを使用するかティックボリューム（外為銘柄のデフォルト）を使用するかを選択できます。外為銘柄の場合、実ボリュームとティックボリュームは同じです。


元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16746

