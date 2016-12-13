В отличие от MetaTrader 4, MetaTrader 5 может представлять "реальные" объемы для некоторых символов.



В этом индикаторе вы можете выбирать, реальные объемы использовать или тиковые (которые по умолчанию установлены для форекс-инструментов). В случае для валютных инструментов реальные и тиковые объемы совпадают.





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