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Hull Variation - индикатор для MetaTrader 5
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Вариация на тему МА Халла, позволяющая настраивать скорость HMA.
Добавлены дополнительные "фишки" (мультитаймфрейм, алерты, неперерисовывающеся цветные линии). Можно контролировать "скорость" с помощью параметра HMASpeed: чем ниже значение этого параметра, тем медленнее HMA. Я не владею информацией о том, чьей идеей изначально было изменять скорость HMA , но она мне понравилась, поэтому я представляю вам эту версию (оригинальная МА Халла имеет значение "скорости" 2).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16745
Широко известный канал Келтнера в новой визуализации.Parabolic SAR - индикатор Параболик.
Parabolic SAR, который решает некоторые проблемы существующих PSAR-индикаторов и корректно рассчитывает значения.
Вы можете выбирать, использовать реальные или тиковые объемы.Volume weighted MACD
MACD с возможностью выбора между тиковыми и реальными объемами.