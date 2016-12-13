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Индикаторы

Hull Variation - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2571
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Вариация на тему МА Халла, позволяющая настраивать скорость HMA.

Добавлены дополнительные "фишки" (мультитаймфрейм, алерты, неперерисовывающеся цветные линии). Можно контролировать "скорость" с помощью параметра HMASpeed: чем ниже значение этого параметра, тем медленнее HMA. Я не владею информацией о том, чьей идеей изначально было изменять скорость HMA , но она мне понравилась, поэтому я представляю вам эту версию (оригинальная МА Халла имеет значение "скорости" 2).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16745

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