Вариация на тему МА Халла, позволяющая настраивать скорость HMA.



Добавлены дополнительные "фишки" (мультитаймфрейм, алерты, неперерисовывающеся цветные линии). Можно контролировать "скорость" с помощью параметра HMASpeed: чем ниже значение этого параметра, тем медленнее HMA. Я не владею информацией о том, чьей идеей изначально было изменять скорость HMA , но она мне понравилась, поэтому я представляю вам эту версию (оригинальная МА Халла имеет значение "скорости" 2).



