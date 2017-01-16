無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Hullバリエーション - MetaTrader 5のためのインディケータ
HMAの速度調整が可能なHull移動平均のバリエーション。
飾りも追加されました（多時間軸、アラート、再描画されない色付きの線）。「速度」はHMASpeedパラメータで制御することができます。値が小さいほどHMAが遅くなります。オリジナルのスピードを変更するアイデアは誰のものかは知りませんが気に入ったので、このバージョンを作りました（オリジナルのHull移動平均の「速度」値は2です）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16745
