Variação de Hull - indicador para MetaTrader 5
- 1923
-
A média móvel variação de Hull permite ajustar a velocidade da HMA.
Foram adicionados também os sinais sonoros (vários períodos de tempo, alertas, não há linhas que repintam). A "velocidade" pode ser controlada através do parâmetro HMASpeed: quanto menor o valor mais lento a HMA. Eu não sei de quem foi a ideia de modificar a velocidade do original, mas eu gostei, então aqui está esta versão (a média móvel de Hull original tem um valor de "velocidade" igual a 2).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16745
