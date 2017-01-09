Sistema de negociação de tendência Exp_X2MA_JFatl plotada com base nos sinais de dois indicadores, isto é: ColorX2MA e ColorJFatl.

Indicador Zigzag2_R_Color com etiquetas de preço dos valores dos picos do ZigZag.

Você pode escolher se deseja usar o volume real ou o volume de ticks.

MACD com a possibilidade de escolher entre o volume de ticks e o volume real.