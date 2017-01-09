und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Hull Variation - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1449
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine Variante des Hull Moving Average der es erlaubt, die Geschwindigkeit der Anpassung des HMA einzustellen.
Schnickschnakc auch hinzugeüft (Multi TimeFrame, Benachrichtigungen, kein Neuzeichnen der Linien). Die "Geschwindigkeit" kann durch den HMASpeed Parameter gesteuert werden: je kleiner der Wert ist, desto langsamer der HMA. Mir ist nicht bekannt, wessen Idee es war, die Geschwindigkeit im Original zu ändern, aber sie hat mir gefallen und hier ist nun diese Version (usprünglich hatte der Hull Moving Average eine "Geschwindigkeit" von 2).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16745
Der weithin bekannte Keltner Channel Oszillator in einer neuen visuellen Version.Parabolic SAR
Parabolic SAR, der einige der Probleme der bestehenden PSAR-Indikatoren vermeidet und die Werte korrekt berechnet.
Wenn Sie möchten, können Sie zwischen echtem Volumen und Tickvolumen auswählen.Volume weighted MACD
MACD mit der Möglichkeit zwischen Tickvolumen und echtem Volumen zu wählen.