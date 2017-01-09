Eine Variante des Hull Moving Average der es erlaubt, die Geschwindigkeit der Anpassung des HMA einzustellen.



Schnickschnakc auch hinzugeüft (Multi TimeFrame, Benachrichtigungen, kein Neuzeichnen der Linien). Die "Geschwindigkeit" kann durch den HMASpeed Parameter gesteuert werden: je kleiner der Wert ist, desto langsamer der HMA. Mir ist nicht bekannt, wessen Idee es war, die Geschwindigkeit im Original zu ändern, aber sie hat mir gefallen und hier ist nun diese Version (usprünglich hatte der Hull Moving Average eine "Geschwindigkeit" von 2).



