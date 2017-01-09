CodeBaseSeções
Indicadores

Keltner Channel Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
4415
Avaliação:
(26)
Publicado:
Canal de Keltner feito sob a forma do oscilador, para simplificar a definição de uma fuga do canal em comparação com a visualização original do canal.

É adicionada a opção de multi-timeframe.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16744

