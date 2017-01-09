Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Keltner Channel Oscillator - indicador para MetaTrader 5
Canal de Keltner feito sob a forma do oscilador, para simplificar a definição de uma fuga do canal em comparação com a visualização original do canal.
É adicionada a opção de multi-timeframe.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16744
