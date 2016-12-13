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Keltner Channel Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Канал Келтнера, изготовленный в форме осциллятора, чтобы упростить определение прорыва канала по сравнению с оригинальной визуализацией канала.
Добавлена опция мультитаймфрейма.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16744
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