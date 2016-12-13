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Индикаторы

Keltner Channel Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3922
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Канал Келтнера, изготовленный в форме осциллятора, чтобы упростить определение прорыва канала по сравнению с оригинальной визуализацией канала.

Добавлена опция мультитаймфрейма.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16744

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