Indikatoren

Keltner Channel Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Ansichten:
1547
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
Keltner Channel in Form eines Oszillator um Kanal Ausbrüche einfacher als bei der original Keltner-Channel-Darstellung auf dem Chart.

dieser Indikator ist außerdem auch schon eine MTF-Version.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16744

