Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Keltner Channel Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1547
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Keltner Channel in Form eines Oszillator um Kanal Ausbrüche einfacher als bei der original Keltner-Channel-Darstellung auf dem Chart.
dieser Indikator ist außerdem auch schon eine MTF-Version.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16744
Parabolic SAR
Parabolic SAR, der einige der Probleme der bestehenden PSAR-Indikatoren vermeidet und die Werte korrekt berechnet.Spearman Rank Autocorrelation
Dies ist ein Auto-Korrelations-Version des Spearman Rank Indikators.
Hull Variation
Eine Variante des Hull Moving Average der es erlaubt, die Geschwindigkeit der Anpassung des HMA einzustellen.Volume Weighted EMA
Wenn Sie möchten, können Sie zwischen echtem Volumen und Tickvolumen auswählen.