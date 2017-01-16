無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ケルトナーチャンネルオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1755
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
オリジナルのケルトナーチャンネルのチャート上の表示よりもチャンネルブレイクアウトを簡単に監視できるようにオシレータの形で作成したケルトナーチャンネル。
この指標はすでに多時間割版です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16744
パラボリック SAR
既存のPSAR指標の問題のいくつかを回避し、値を正しく計算するパラボリックSAR。スピアマン順位相関
これは、スピアマン順位指標の自己相関バージョンです。
Hullバリエーション
HMAの速度調整が可能なHull移動平均のバリエーション。ボリューム加重EMA
実ボリュームとティックボリュームのどちらを使用するかを選択できます。