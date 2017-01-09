Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Parabolic SAR - indicador Parabolic. - indicador para MetaTrader 5
Parabolic SAR que resolve alguns problemas existentes nos indicadores PSAR e calcula corretamente valores.
Ele mostra duas cores para facilitar a identificação da tendência atual, e, ao contrário do PSAR original, permite escolher - para cálculo - um preço diferente do high e low.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16743
