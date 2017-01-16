無料でロボットをダウンロードする方法を見る
パラボリック SAR - MetaTrader 5のためのインディケータ
既存のパラボリックSAR指標の問題のいくつかを回避し、値を正しく計算するパラボリックSAR。現在のPSARトレンドを簡単に判断できるように2つの色を表示し、オリジナルPSARとは異なり、高安値以外の価格を計算に使用できます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16743
