既存のパラボリックSAR指標の問題のいくつかを回避し、値を正しく計算するパラボリックSAR。現在のPSARトレンドを簡単に判断できるように2つの色を表示し、オリジナルPSARとは異なり、高安値以外の価格を計算に使用できます。



